Воронов Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1766 ст.
Дата смерти1832 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Воронова Софья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Воронов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Неизвестно Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1832 ст.