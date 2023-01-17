Воронов Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронов Федор Григорьевич

Воронов Федор Григорьевич

avatar

Место рождения

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

1832 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Воронова Софья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Воронов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова Неизвестно Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
1832 ст.
Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close