Филипп Кузьмич 09.08.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипп Кузьмич

Место рождения

Демихово, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

09.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1899

Отец: Кузьма (Косьма) Константинович

Мать: Дарья Тимофеевна

Демихово, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
ГА Новгородской области (ГАНО), фонд №504, опись №16, дело №15, стр.150
Крещение
15.08.1899
Полищи, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
восприемники: Крестецкий мещанин Иван Ильин и деревни Демехова крестьянская дочь Марья Осипова ГА Новгородской области (ГАНО), фонд №504, опись №16, дело №15, стр.150
Смерть
Неизвестно

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