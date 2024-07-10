Филипп Кузьмич
Место рождения
Дата рождения09.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1899
Отец: Кузьма (Косьма) Константинович
Мать: Дарья Тимофеевна
ГА Новгородской области (ГАНО), фонд №504, опись №16, дело №15, стр.150
Крещение
15.08.1899
Полищи, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
восприемники: Крестецкий мещанин Иван Ильин и деревни Демехова крестьянская дочь Марья Осипова ГА Новгородской области (ГАНО), фонд №504, опись №16, дело №15, стр.150
Смерть
Неизвестно