Зинцов Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинцов Павел Петрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Зинцова Елизавета Александровна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинцова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махова Лидия Павловна

Мать ребёнка: Зинцова Елизавета Александровна

россия
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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