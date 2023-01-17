Зинцов Павел Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Зинцова Елизавета Александровна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинцова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махова Лидия Павловна
Мать ребёнка: Зинцова Елизавета Александровна
россия
Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область