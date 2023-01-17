Цицин Николай Васильевич
Место рожденияСаратовская губерния
Дата рождения1898
Дата смерти17.07.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Саратовская губерния
Место жительства
С 1932 по 1938
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1980