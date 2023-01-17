Цицин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цицин Николай Васильевич

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Место рождения

Саратовская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

17.07.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская губерния
Место жительства
С 1932 по 1938
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
17.07.1980
Москва, город федерального значения Москва
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