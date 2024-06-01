Асмалоўскі Осмоловский (Osmolowski) Егор (Ян) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асмалоўскі Осмоловский (Osmolowski) Егор (Ян)

Место рождения

Радомля, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Асмалоўскі Осмоловский Фларыян Флориян

Мать: Pleskaczewska Плескачэўска Плескачевская Rozalia Разалія Розалия

Радомля, Чаусский район, Могилёвская область
Касцёл святога Міхала. Kościół Świętego Michała. Костёл Святого Михаила.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмалоўскі Осмоловский Рыгор Григорий

Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская (Арлоўска Орловска) Агата

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осмоловский Мікалай Николай

Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская (Арлоўска Орловска) Агата

Рождение ребёнка
1876

Сын: Асмалоўскі Осмоловский Васіль Василий (Вінцэнт) Янавіч Егорович

Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская (Арлоўска Орловска) Агата

Приволье, Славгородский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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