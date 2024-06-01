Асмалоўскі Осмоловский (Osmolowski) Егор (Ян)
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Асмалоўскі Осмоловский Фларыян Флориян
Мать: Pleskaczewska Плескачэўска Плескачевская Rozalia Разалія Розалия
Касцёл святога Міхала. Kościół Świętego Michała. Костёл Святого Михаила.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осмоловский Мікалай Николай
Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская (Арлоўска Орловска) Агата
Рождение ребёнка
1876
Сын: Асмалоўскі Осмоловский Васіль Василий (Вінцэнт) Янавіч Егорович
Мать ребёнка: Асмалоўская Осмоловская (Арлоўска Орловска) Агата
Приволье, Славгородский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно