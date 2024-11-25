Антипов Яков Антипов
мужской, родился 1776
умер 1824
ОтецАнтипОколо 1750 г.р.
Дети
Яковлев Семен1798 г.р.
Яковлев Федор1799 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Антип
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Яковлев Семен
Мать ребёнка: Матрона Димитриева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Яковлев Федор
Мать ребёнка: Матрона Димитриева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Яковлев Тарас
Мать ребёнка: Матрона Димитриева
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Яковлева Марфа
Мать ребёнка: Матрона Димитриева
Смерть
1824