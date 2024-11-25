Антипов Яков Антипов 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Антипов Яков Антипов

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1776

умер 1824

Отец
АнтипОколо 1750 г.р.
Дети
Яковлев Семен1798 г.р.
Яковлев Федор1799 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Антип

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1798

Сын: Яковлев Семен

Мать ребёнка: Матрона Димитриева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Яковлев Федор

Мать ребёнка: Матрона Димитриева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Яковлев Тарас

Мать ребёнка: Матрона Димитриева

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Яковлева Марфа

Мать ребёнка: Матрона Димитриева

Смерть
1824

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