Амир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмир

Амир

avatar

Место рождения

Таутермень, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

1722 г.р.

Дети

1782 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Сеит

Мать: Тайсолтан

Таутермень, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782

Сын: Апсалям

Мать ребёнка: Сагида

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close