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Амир
Амир
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Место рождения
Таутермень
, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
1739
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сеит
1708 г.р.
Мать
Тайсолтан
1722 г.р.
Дети
Апсалям
1782 г.р.
Добавил:
АТ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец:
Сеит
Мать:
Тайсолтан
Таутермень
, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782
Сын:
Апсалям
Мать ребёнка:
Сагида
Смерть
Неизвестно
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