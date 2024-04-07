Евфимия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Холызалов Василий Петрович

Отец ребёнка: Пётр Григорьевич

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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