Евфимия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Холызалов Василий Петрович
Отец ребёнка: Пётр Григорьевич
Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно