Перепросов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перепросов Андрей
Мать: Перепросова Марфа
Рождение ребёнка
1935
Сын: Перепросов Василий Иванович
Мать ребёнка: Перепросова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепросов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Перепросова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Перепросова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно