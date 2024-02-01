Перепросов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепросов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перепросов Андрей

Мать: Перепросова Марфа

Рождение ребёнка
1935

Сын: Перепросов Василий Иванович

Мать ребёнка: Перепросова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепросов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Перепросова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепросов Иван Иванович

Мать ребёнка: Перепросова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепросова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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