Парасковья Кирилова
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Зубов Петр Грирорьев
Отец ребёнка: Зубов Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Зубова Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Зубов Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Зубов Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Зубов Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Зубова Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Зубов Григорий Косьмин
Смерть
Неизвестно