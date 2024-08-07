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Афонин Павел

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Место рождения

Поляна, 249130, Россия

Дата рождения

27.12.1925

Дата смерти

28.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1925

Отец: Афонин Алексей

Мать: Афонина (Кухтинова) Екатерина

Бракосочетание
21.06.1951

Жена: Афонина (Кузнецова) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
19.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина (Кузнецова) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
01.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина (Кузнецова) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
10.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина (Кузнецова) Евдокия Семеновна

Смерть
28.08.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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