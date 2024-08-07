Афонин Павел
Место рожденияПоляна, 249130, Россия
Дата рождения27.12.1925
Дата смерти28.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1925
Отец: Афонин Алексей
Бракосочетание
21.06.1951
Рождение ребёнка
19.03.1952
Рождение ребёнка
01.02.1955
Рождение ребёнка
10.07.1966
Смерть
28.08.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно