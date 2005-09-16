Бутенкова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенкова Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.2005

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2005

Отец: Бутенков Дмитрий Викторович

Мать: не указана

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