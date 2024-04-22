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Иван Артемьев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.
Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Артемий Павлов (Ич)

Мать: Матрена Степанова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
24.04.1821 ст.

Жена: Федосья Фомина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Екатерина Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Федосья Фомина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Фекла Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Федосья Фомина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семенова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1852
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