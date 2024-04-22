Иван Артемьев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Артемий Павлов (Ич)
Мать: Матрена Степанова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
24.04.1821 ст.
Жена: Федосья Фомина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Екатерина Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Федосья Фомина (Чна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Фекла Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Федосья Фомина (Чна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семенова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1852