Слоневский Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1964
Дата смерти24.04.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Назарово, город Назарово, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.10.1987
Дочь: Слоневская Анастасия Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.04.1995