Слоневский Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слоневский Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1964

Дата смерти

24.04.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.10.1987

Дочь: Слоневская Анастасия Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.04.1995
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