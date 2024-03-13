Reed Arthur
Место рожденияWarrensburg, Madison tnsp, Johnson, Missouri, USA
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Reed John Francis
Мать: Louisa Frances
Warrensburg, Madison tnsp, Johnson, Missouri, USA
Место жительства
1880
Chilhowee, Johnson, Missouri, United States
Место жительства
1920
The Dalles, Wasco, Oregon, United States
Место жительства
1930
The Dalles, Wasco, Oregon, United States
Место жительства
1935
Same House
Место жительства
1940
Ward 4, The Dalles, The Dalles Election Precinct 6, Wasco, Oregon, United States
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
The Dalles, Wasco, Oregon, United States of America