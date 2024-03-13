Reed Arthur — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Reed Arthur

Место рождения

Warrensburg, Madison tnsp, Johnson, Missouri, USA

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Reed John Francis

Мать: Louisa Frances

Warrensburg, Madison tnsp, Johnson, Missouri, USA
Место жительства
1880
Chilhowee, Johnson, Missouri, United States
Место жительства
1920
The Dalles, Wasco, Oregon, United States
Место жительства
1930
The Dalles, Wasco, Oregon, United States
Место жительства
1935
Same House
Место жительства
1940
Ward 4, The Dalles, The Dalles Election Precinct 6, Wasco, Oregon, United States
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
The Dalles, Wasco, Oregon, United States of America
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