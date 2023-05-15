Калинина Зинаида Александровна 23.09.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинина Зинаида Александровна

Автор
АК
Калинин А.

женский, родилась 23.09.1966, Толе Би, Шуский район, Жамбылская область

Супруги
Калинин Михаил Дементьевич23.11.1961 г.р.
Дети
Калинин Дементий Михайлович07.06.1986 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Толе Би, Шуский район, Жамбылская область

Бракосочетание
14.09.1985

Муж: Калинин Михаил Дементьевич

Шамары, Шалинский, Свердловская область

Рождение ребёнка
07.06.1986

Сын: Калинин Дементий Михайлович

Отец ребёнка: Калинин Михаил Дементьевич

Шамары, Шалинский, Свердловская область

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