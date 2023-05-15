Калинина Зинаида Александровна
женский, родилась 23.09.1966, Толе Би, Шуский район, Жамбылская область
Супруги
Калинин Михаил Дементьевич23.11.1961 г.р.
Дети
Калинин Дементий Михайлович07.06.1986 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Толе Би, Шуский район, Жамбылская область
Бракосочетание
14.09.1985
Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1986
Сын: Калинин Дементий Михайлович
Отец ребёнка: Калинин Михаил Дементьевич
Шамары, Шалинский, Свердловская область