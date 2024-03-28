Сушкевич Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сушкевич Галина Степановна
Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушкевич Михаил Степанович
Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушкевич Николай Степанович
Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушкевич Владимир Степанович
Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сушкевич Ольга Степановна
Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1927
Сын: Сушкевич Иосиф Степанович
Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич
Смерть
1944