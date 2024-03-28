Сушкевич Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСушкевич Надежда Ивановна

Сушкевич Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сушкевич Галина Степановна

Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушкевич Михаил Степанович

Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушкевич Николай Степанович

Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушкевич Флор Степанович

Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушкевич Владимир Степанович

Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сушкевич Ольга Степановна

Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушкевич Марк Степанович

Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушкевич Степан Климентьевич

Рождение ребёнка
10.10.1927

Сын: Сушкевич Иосиф Степанович

Отец ребёнка: Сушкевич Степан Климентьевич

Смерть
1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.