Кожевникова Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1953
Отец: не указан
Мать: Петрова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Михаилович
Семрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.07.1980
Сын: Кожевников Олег Александрович
Отец ребёнка: Кожевников Александр Николаевич