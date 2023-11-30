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Кожевникова Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1953

Отец: не указан

Мать: Петрова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
14.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Геннадий Михаилович

Семрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.07.1980

Сын: Кожевников Олег Александрович

Отец ребёнка: Кожевников Александр Николаевич

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