Белявская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белявская Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

EH
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1913
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
В 1913 году окончила Первую Вяземскую женскую гимназию. Есть фотография выпускного класса без указания имен под каждым фото. Нужна помощь в идентификации.
Смерть
Неизвестно
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