Белявская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1913
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
В 1913 году окончила Первую Вяземскую женскую гимназию. Есть фотография выпускного класса без указания имен под каждым фото. Нужна помощь в идентификации.
Смерть
Неизвестно