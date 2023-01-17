Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Около 1932
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Мухортова Аминя Брониславовна
Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Александровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Столярчук Мария Брониславовна
Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Александровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Якубовский Александр Брониславович
Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Александровна
Рождение ребёнка
20.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Александровна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Александровна
Смерть
1986