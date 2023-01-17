Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Ибрагим (Бронислав) Сулейманович

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Якубовский Сулейман Мухаремович

Мать: Якубовская Ассея Яковлевна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Около 1932

Жена: Якубовская Танзиля Александровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Мухортова Аминя Брониславовна

Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Александровна

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Столярчук Мария Брониславовна

Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Александровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Якубовский Александр Брониславович

Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Александровна

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
20.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Александровна

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Александровна

Поставы, Поставский район, Витебская область
Смерть
1986
Поставы, Поставский район, Витебская область
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