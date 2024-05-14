Каменская (Севрюкова) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменская (Севрюкова) Прасковья Павловна

Место рождения

Быковка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севрюков Павел

Мать: не указана

Быковка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова (Каменская) Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Каменский Яков Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Ворскла, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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