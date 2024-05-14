Каменская (Севрюкова) Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Севрюков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова (Каменская) Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Каменский Яков Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Ворскла, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно