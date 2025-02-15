Матвеева Аграфена Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1932
Дата смерти24.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина (Матвеева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
24.02.1953
Дочь: Матвеева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич
умерла примерно в 5 лет
Смерть
24.05.1979
Малая Копка, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика