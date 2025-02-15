Матвеева Аграфена Николаевна 03.08.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвеева Аграфена Николаевна

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Место рождения

Боринка, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.08.1932

Дата смерти

24.05.1979

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1932

Отец: Филиппов (Кузьмин) Николай Кузьмич

Мать: Артемьева Федора Артемьевна

Боринка, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина (Матвеева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
24.02.1953

Дочь: Матвеева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Матвеев Иван Матвеевич

умерла примерно в 5 лет
Смерть
24.05.1979
Малая Копка, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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