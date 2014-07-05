Мальцев Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Федор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2014

Отец: не указан

Мать: Мальцева Светлана Геннадьевна

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