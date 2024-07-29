Смирнов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1924
Отец: Смирнов Алексей Петрович
Мать: Смирнова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова (Смирнова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Смирнова Раиса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Раиса Федоровна
Раскулачивание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Раиса Федоровна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно