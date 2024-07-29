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Смирнов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1924

Отец: Смирнов Алексей Петрович

Мать: Смирнова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова (Смирнова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Смирнова Раиса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Раиса Федоровна

Раскулачивание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Раиса Федоровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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