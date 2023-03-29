Пантелеймонова Александра Парменовна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Андианичева Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович
Дочь: Пантелеймонова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович
Сын: Пантелеймонов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович
Дочь: Пантелеймонова-Лебедева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович
Дочь: Пантелеймонова Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович
Дочь: Пантелеймонова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович
Дочь: Лебедева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович
Дочь: Лебедева Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович