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Пантелеймонова Александра Парменовна

Место рождения

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1902 ст.

Дочь: Андианичева Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1906 ст.

Дочь: Пантелеймонова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.07.1908 ст.

Сын: Пантелеймонов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1910 ст.

Дочь: Пантелеймонова-Лебедева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.04.1912 ст.

Дочь: Пантелеймонова Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.04.1914 ст.

Дочь: Пантелеймонова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.03.1916 ст.

Дочь: Лебедева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1918

Дочь: Лебедева Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Пантелеймонов-Лебедев (Андрианичев) Николай Иванович

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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