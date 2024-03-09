Панкратов Тимофей Максимович
Место рожденияKryazhim, Saratovskaya oblast\' Russian Federation
Дата рождения02.05.1900
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкратова Наталия Трифоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1921
Сын: Панкратов Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Панкратова Наталия Трифоновна
Смерть
?.12.1943