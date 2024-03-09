Панкратов Тимофей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Тимофей Максимович

Место рождения

Kryazhim, Saratovskaya oblast\' Russian Federation

Дата рождения

02.05.1900

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1900

Отец: Панкратов Максим Максимович

Мать: Панкратова (Костина) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова Наталия Трифоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1921

Сын: Панкратов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Панкратова Наталия Трифоновна

Смерть
?.12.1943

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