Дудорова (Ювкевич) Таисья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудорова (Ювкевич) Таисья Михайловна

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Место рождения

Кировская обл Лебяжский р-н д.Михеевщина

Дата рождения

07.10.1924

Дата смерти

08.04.2003

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1924

Отец: Ювкевич Михаил Антонович

Мать: Ювкевич Матрёна Алексеевна

Кировская обл Лебяжский р-н д.Михеевщина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудоров Николай Фёдорович

Смерть
08.04.2003
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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