Дудорова (Ювкевич) Таисья Михайловна
Место рожденияКировская обл Лебяжский р-н д.Михеевщина
Дата рождения07.10.1924
Дата смерти08.04.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1924
Кировская обл Лебяжский р-н д.Михеевщина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудоров Николай Фёдорович
Смерть
08.04.2003
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область