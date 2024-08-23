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Перевозчиков Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1881

Дата смерти

После 16.11.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1900

Жена: Перевозчикова (Носкова) Мария Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.11.1913

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