Перевозчиков Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1881
Дата смертиПосле 16.11.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.11.1913