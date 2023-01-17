Колпакова (Маслова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.08.1875
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1875
Отец: Тимофеев Иван
Мать: Елена Кузьминична
крестный Семен Павлов, крестная Наталья Матвеева
Бракосочетание
09.02.1897
Рождение ребёнка
19.12.1899
Сын: Колпаков Степан Васильевич
Отец ребёнка: Колпаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1902
Дочь: Майорова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Колпаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1905
Отец ребёнка: Колпаков Василий Иванович
Смерть
После 1905