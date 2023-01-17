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Колпакова (Маслова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика

Дата рождения

15.08.1875

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1875

Отец: Тимофеев Иван

Мать: Елена Кузьминична

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
крестный Семен Павлов, крестная Наталья Матвеева
Бракосочетание
09.02.1897

Муж: Колпаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1899

Сын: Колпаков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Колпаков Василий Иванович

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.07.1902

Дочь: Майорова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Колпаков Василий Иванович

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.04.1905

Сын: Колпаков Егор Васильевич

Отец ребёнка: Колпаков Василий Иванович

Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1905
Новородионовка, Козловский район, Чувашская Республика
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