Пузанова Ксения Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова Ксения Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Праскева Алексеевна

Отец ребёнка: Пузанов Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пузанов Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Пузанов Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пузанов Ефимий Алексеевич

Отец ребёнка: Пузанов Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Пузанов Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пузанов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пузанов Алексей Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Алексей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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