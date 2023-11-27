Пузанова Ксения Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Праскева Алексеевна
Отец ребёнка: Пузанов Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Пузанов Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пузанов Ефимий Алексеевич
Отец ребёнка: Пузанов Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Пузанов Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Пузанов Алексей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно