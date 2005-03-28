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Лавкерт Анатолий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1949

Отец: Лавкерт Владимир Готлибович

Мать: Миллер Матильда Готильфовна

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