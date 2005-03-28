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Лавкерт Анатолий Владимирович
Лавкерт Анатолий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1949
Пол
Мужской
Отец
Лавкерт Владимир Готлибович
1930 г.р.
Мать
Миллер Матильда Готильфовна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1949
Отец:
Лавкерт Владимир Готлибович
Мать:
Миллер Матильда Готильфовна
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