Малицкая Аграфена Матвеевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1922
Дата смерти19.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1922
Рождение ребёнка
21.09.1947
Дочь: Голубовская Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Зверев Василий Федорович
Рождение ребёнка
26.03.1948
Дочь: Кереметьева Вера Васильевна
Отец ребёнка: Зверев Василий Федорович
с. Ново-Спасск, Каргасокского района, Томской области
Смерть
19.07.2008
Мало-Жирово, Асиновский муниципальный район, Томская область