Малицкая Аграфена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалицкая Аграфена Матвеевна

Малицкая Аграфена Матвеевна

avatar

Место рождения

Квашнино, Колосовский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

07.07.1922

Дата смерти

19.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1922

Отец: Малицкий Матвей Степанович

Мать: Малицкая Мария Федосеевна

Квашнино, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.09.1947

Дочь: Голубовская Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Зверев Василий Федорович

Рождение ребёнка
26.03.1948

Дочь: Кереметьева Вера Васильевна

Отец ребёнка: Зверев Василий Федорович

с. Ново-Спасск, Каргасокского района, Томской области
Смерть
19.07.2008
Мало-Жирово, Асиновский муниципальный район, Томская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close