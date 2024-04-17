Лянник Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лянник Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лянник Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Лянник (Быкова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лянник Андрей Александрович

Мать ребёнка: Лянник (Быкова) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лянник (Быкова) Татьяна Александровна

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