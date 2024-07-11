Зырянова (Голубицкая) Аделина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Голубицкая) Аделина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубицкий (Голубицкий) Иван Михайлович

Мать: Голубицкая (Дырда) Галина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Одесса, Одеська область

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