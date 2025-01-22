Валуева Агафья
женский, родилась Около 1831
умерла Неизвестно
Супруги
Валуев Семен1832 г.р.
Дети
Валуев ИванОколо 1851 г.р.
(Валуева) ПрасковьяОколо 1853 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валуев Семен
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Валуев Иван
Отец ребёнка: Валуев Семен
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Валуева) Прасковья
Отец ребёнка: Валуев Семен
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Валуева) Прасковья
Отец ребёнка: Валуев Семен
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно