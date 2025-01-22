Валуева Агафья Около 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Валуева Агафья

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1831

умерла Неизвестно

Супруги
Валуев Семен1832 г.р.
Дети
Валуев ИванОколо 1851 г.р.
(Валуева) ПрасковьяОколо 1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валуев Семен

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Валуев Иван

Отец ребёнка: Валуев Семен

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Валуева) Прасковья

Отец ребёнка: Валуев Семен

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Валуева) Прасковья

Отец ребёнка: Валуев Семен

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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