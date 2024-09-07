Касьянов Иннокентий Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянов Иннокентий Вениаминович

Место рождения

г.Хабаровск

Дата рождения

12.08.1928

Дата смерти

16.04.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.04.1968

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