Чиркова Клавдия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Клавдия Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1922

Дочь: Данилов Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Чирков Николай Моисеевич

Воегурт, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лекомцева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чирков Николай Моисеевич

Смерть
1956
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