Чиркова Клавдия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1922
Дочь: Данилов Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Чирков Николай Моисеевич
Воегурт, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лекомцева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чирков Николай Моисеевич
Смерть
1956