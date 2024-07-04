Серпова (Каменщикова) Евдокия Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серпов Константин Ефимович
Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович
Бракосочетание
30.01.1911
Рождение ребёнка
10.09.1913
Дочь: Серпова Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович
Рождение ребёнка
29.08.1914
Сын: Серпов Александр Ефимович
Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Серпова Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Серпова Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович
Смерть
Неизвестно