Серпова (Каменщикова) Евдокия Георгиевна Около 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серпова (Каменщикова) Евдокия Георгиевна

Место рождения

Власово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Власово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серпов Ефим Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серпов Ефим Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серпов Константин Ефимович

Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович

Новоселки Большие, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Серпов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович

Новоселки Большие, Завражная волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
30.01.1911

Муж: Серпов Ефим Абрамович

Рождение ребёнка
10.09.1913

Дочь: Серпова Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович

Новоселки Большие, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1914

Сын: Серпов Александр Ефимович

Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович

Новоселки Большие, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Серпов Геннадий Ефимович

Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович

Новоселки Большие, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Серпова Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович

Новоселки Большие, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Серпова Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Серпов Ефим Абрамович

Новоселки Большие, Завражная волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно

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