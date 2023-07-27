Обуховская (Алёшина) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуховская (Алёшина) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.10.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1914

Отец: Алёшин Яков Андреевич

Мать: Алёшина (Красовская или Красневская (?)) Татьяна Игнатьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Армизонова (Обуховский) Лилия Яновна

Отец ребёнка: Обуховский Ян (Янкель) Янкелевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Обуховская) София Яновна

Отец ребёнка: Обуховский Ян (Янкель) Янкелевич ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Обуховская) Наталья Яновна

Отец ребёнка: Обуховский Ян (Янкель) Янкелевич ?

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обуховский Ян (Янкель) Янкелевич ?

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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