Обуховская (Алёшина) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Армизонова (Обуховский) Лилия Яновна
Отец ребёнка: Обуховский Ян (Янкель) Янкелевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Обуховская) София Яновна
Отец ребёнка: Обуховский Ян (Янкель) Янкелевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Обуховская) Наталья Яновна
Отец ребёнка: Обуховский Ян (Янкель) Янкелевич ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно