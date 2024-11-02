Голубева Марина (Мария) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубева Марина (Мария) Андреевна

Голубева Марина (Мария) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Давыд Михайлович

нет данных
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Голубева) Варвара Давыдовна

Отец ребёнка: Голубев Давыд Михайлович

Рождение ребёнка
23.04.1892

Дочь: Лебедева (Голубева) Александра Давыдовна

Отец ребёнка: Голубев Давыд Михайлович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Голубев Иоанн Давыдович

Отец ребёнка: Голубев Давыд Михайлович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Голубев Димитрий Давыдович

Отец ребёнка: Голубев Давыд Михайлович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Голубев Феодор Давыдович

Отец ребёнка: Голубев Давыд Михайлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.