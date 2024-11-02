Голубева Марина (Мария) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
нет данных
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Голубева) Варвара Давыдовна
Отец ребёнка: Голубев Давыд Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1892
Дочь: Лебедева (Голубева) Александра Давыдовна
Отец ребёнка: Голубев Давыд Михайлович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Голубев Давыд Михайлович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Голубев Димитрий Давыдович
Отец ребёнка: Голубев Давыд Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Голубев Давыд Михайлович
Смерть
Неизвестно