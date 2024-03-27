Зубаиров Хаким Зарифович
Место рожденияс.Балыклы, Фёдоровский район
Дата рождения02.10.1912
Дата смерти13.11.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1912
Отец: Зубаиров Зариф Мусинович
Мать: Зубаирова Фатима
с.Балыклы, Фёдоровский район
Рождение ребёнка
02.01.1949
Сын: Зубаиров Хамит
Мать ребёнка: Зубаирова Шафига Бахтегараевна
Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
03.11.1960
Мать ребёнка: Зубаирова Шафига Бахтегараевна
Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1990