Зубаиров Хаким Зарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубаиров Хаким Зарифович

Место рождения

с.Балыклы, Фёдоровский район

Дата рождения

02.10.1912

Дата смерти

13.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1912

Отец: Зубаиров Зариф Мусинович

Мать: Зубаирова Фатима

с.Балыклы, Фёдоровский район
Рождение ребёнка
02.01.1949

Сын: Зубаиров Хамит

Мать ребёнка: Зубаирова Шафига Бахтегараевна

Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Рождение ребёнка
03.11.1960

Сын: Зубаиров Васил Хакимович

Мать ребёнка: Зубаирова Шафига Бахтегараевна

Россия, Республика Башкортостан, Федоровский район, с.Балыклы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубаирова Шафига Бахтегараевна

Смерть
13.11.1990
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