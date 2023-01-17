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Зубарев Сергей Петрович

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Место рождения

Деревня 1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

23.09.1904 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1904 ст.

Отец: Зубарев Петр Евдокимов

Мать: Зубарева Прасковья Герасимова

Деревня 1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
После 06.07.1934

Дочь: Макулова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Зубарева Валентина Георгиевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Зубарев Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Зубарева Валентина Георгиевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1937

Дочь: Осокина Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Зубарева Валентина Георгиевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1940

Дочь: Давиденко Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Зубарева Валентина Георгиевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Зубарев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Зубарева Валентина Георгиевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Валентина Георгиевна

Смерть
1942
ст. Вязьма
Пропал без вести
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