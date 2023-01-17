Зубарев Сергей Петрович
Место рожденияДеревня 1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения23.09.1904 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1904 ст.
Деревня 1-ая Новодмитриевка, Дмитриевская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
После 06.07.1934
Дочь: Макулова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Зубарева Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Зубарев Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Зубарева Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
13.12.1937
Дочь: Осокина Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Зубарева Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
24.03.1940
Дочь: Давиденко Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Зубарева Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Зубарев Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Зубарева Валентина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
ст. Вязьма
Пропал без вести