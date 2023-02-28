Садовникова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1952
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садовников Александр Васильевич
Смерть
2017