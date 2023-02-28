Садовникова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадовникова Валентина Ивановна

Садовникова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1952
Полоцкое, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовников Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садовников Александр Васильевич

Смерть
2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close