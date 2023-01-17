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Харитонов Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Харитонов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Тарасовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петр Михайлович

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Тарасовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Харитонова Наталья Тарасовна

Смерть
?.02.1917
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