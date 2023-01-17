Харитонов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1917
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харитонов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Харитонов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петр Михайлович
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Харитонова Наталья Тарасовна
Смерть
?.02.1917