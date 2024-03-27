Мударисов Дамир
Место рождениядер Старые Какерли Дрожжановского района
Дата рождения1956
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Мударисов Хабир Абделлатифович
Мать: скрыто настройками приватности
дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
28.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мударисова Райна Зиннатулловна
дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
16.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мударисова Райна Зиннатулловна
дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
дер Старые Какерли Дрожжановского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
дер Старые Какерли Дрожжановского района