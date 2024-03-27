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Мударисов Дамир

Место рождения

дер Старые Какерли Дрожжановского района

Дата рождения

1956

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

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Жена

1954 г.р.
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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Мударисов Хабир Абделлатифович

Мать: скрыто настройками приватности

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
28.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мударисова Райна Зиннатулловна

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
16.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мударисова Райна Зиннатулловна

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мударисова Райна Зиннатулловна

Смерть
2000
дер Старые Какерли Дрожжановского района
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