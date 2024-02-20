Гагаев Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гагаева София Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1983
Сын: Гагаев Александр Петрович
Мать ребёнка: Гагаева София Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагаева София Васильевна
Смерть
2016