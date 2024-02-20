Гагаев Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаев Пётр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагаева София Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1983

Сын: Гагаев Александр Петрович

Мать ребёнка: Гагаева София Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаева София Васильевна

Смерть
2016
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