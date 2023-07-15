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Бочкарев Алексей Семенович

Место рождения

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Бочкарев Семен Антонович

Мать: Арина

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бочкарева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1863 ст.

Дочь: Бочкарева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Пригородный, Сызранский район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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