Бочкарев Алексей Семенович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Бочкарев Семен Антонович
Мать: Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бочкарева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
12.07.1863 ст.
Дочь: Бочкарева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Пригородный, Сызранский район, Самарская область
Смерть
Неизвестно