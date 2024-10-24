Шустова (Александрова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1922
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1922
Рождение ребёнка
27.04.1946
Отец ребёнка: Шустов Андрей Дементьевич
Рождение ребёнка
11.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шустов Андрей Дементьевич
Новоселки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шустов Андрей Дементьевич
Смерть
1971