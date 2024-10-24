Шустова (Александрова) Мария Александровна 09.09.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шустова (Александрова) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1922

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

МШ
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Место
Комментарий
Рождение
09.09.1922

Отец: Александров Александр Алексеевич

Мать: (Сергеева) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
27.04.1946

Сын: Шустов Игорь Андреевич

Отец ребёнка: Шустов Андрей Дементьевич

Рождение ребёнка
11.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шустов Андрей Дементьевич

Новоселки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шустов Андрей Дементьевич

Смерть
1971

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