Авруцкий Аврум Ицек (Хаим) Мошкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкий Аврум Ицек (Хаим) Мошкович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Авруцкий Мошко Иосифович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.01.1858

Сын: Авруцкий Иось Аврумович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.01.1862

Дочь: (дев.Авруцкая) Песя Аврумовна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
После 1875

Сын: Авруцкий Мошко Аврумович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1858

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