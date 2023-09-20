Авруцкий Аврум Ицек (Хаим) Мошкович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Авруцкий Мошко Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1862
Дочь: (дев.Авруцкая) Песя Аврумовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1875
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1858