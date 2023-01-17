Хуснуллин Хамидулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуснуллин Хамидулла

Хуснуллин Хамидулла

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1906

Жена: Мохубзямал

Было у них 7 детей. Один из них мой дед.😊 Перед свадьбой получила махр от жениха в размере 120 рублей серебром. #Махр — это подарок, который муж выделяет или, другими словами, дарит своей будущей с... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Хуснуллин Габдулхай Хамидулович

Мать ребёнка: Мохубзямал

Кутлушкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1915

Сын: Хуснуллин Габдулхат Хамидуллович

Мать ребёнка: не указана

Кутлушкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close