Хуснуллин Хамидулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1906
Жена: Мохубзямал
Было у них 7 детей. Один из них мой дед.😊 Перед свадьбой получила махр от жениха в размере 120 рублей серебром. #Махр — это подарок, который муж выделяет или, другими словами, дарит своей будущей с... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1908
Сын: Хуснуллин Габдулхай Хамидулович
Мать ребёнка: Мохубзямал
Рождение ребёнка
1915
Сын: Хуснуллин Габдулхат Хамидуллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно